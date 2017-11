Moderátor a herec Jan Kraus na bulváru vysoudil milion a omluvu

Články o dopravní nehodě v centru Kutné Hory zveřejnil web Super.cz. Ten patří pod vydavatelství Borgis, které vydává mimo jiné také deník Právo a patří mu weby Novinky.cz a Sport.cz.

Podle bulváru se Kraus cestou z chaty zastavil na náměstí, aby si koupil zmrzlinu. Při couvání naboural do stojícího auta a ujel. Pak se na místo vrátil, ale opět odjel.

Herec následně na sociální síti vysvětlil, že článek je nepravdivý, protože žádnou nehodu nezpůsobil.

„O ničem jsem nevěděl, nevím dosud. Volal mi policista, že jim někdo nahlásil ‚nehodu‘. Ohromně mě to překvapilo. ‚Prošetřuje‘ se, jestli jsem to byl já, kdo při parkování možná ‚škrábl‘ vozidlo za sebou, zatím to není prokázáno. Policista mi ukázal poškozené vozidlo: jde o oděrku laku,“ napsal Kraus na Facebooku loni v létě a zveřejnil také snímek policistů, kteří měří škrábanec na autě.

Obvodní soud pro Prahu 2 v jeho věci rozhodl 26. října a podle mluvčí Kraus vysoudil jeden milion korun plus úroky a omluvu, jak požadoval. Redakce Revue iDNES.cz požádala moderátora o vyjádření, na SMS zatím neodpověděl.

„Proti rozsudku jsme se odvolali. Do ukončení sporu se více vyjadřovat nebudeme,“ informoval šéfredaktor Novinek, Sportu a Supru Vladimír Dušánek.



Nedávno soud s bulvárem vyhrál také herec Karel Roden. Jeho rodina zažalovala vydavatelství Empresa Media mediálního magnáta Jaromíra Soukupa a vysoudila 900 tisíc. Vadilo jim, že je jeho reportéři dlouhodobě pronásledují, „pitvají“ se v jejich soukromí a útočí na ně v článcích.

VIDEO: Na intimní informace ze soukromí rodiny herce Karla Rodena veřejnost právo nemá, řekl soud Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Marek Vašut zažaloval vydavatelství Ringier Axel Springer a soud mu v roce 2011 přiřkl jeden milion korun (více zde). Tomáš Töpfer získal ve dvou žalobách za urážlivé články celkem 800 tisíc korun. Jan Révai vysoudil satisfakci ve výši 375 tisíc, Lukáš Vaculík částku 300 tisíc korun.

Aňa Geislerová uspěla v letošním roce u soudu s žalobou na vydavatelství Bauer Media, které jí zaplatilo půl milionu korun. Stejná společnost musela podle pravomocného verdiktu z března odškodnit Ondřeje Vetchého a jeho manželku částkou 700 tisíc korun (článek najdete tady).