Chci si zahrát hrdinu nebo barikádníka, říká dětská hvězda Komínek

Jan Komínek se u filmu a televize pohybuje už dlouhých devatenáct let. Před kameru se dostal už jako čtyřletý, když natočil svou první reklamu. O rok později hrál v dokumentu o Rychlých šípech a pak už to byl jen krůček k roli Ondry v seriálu Horákovi, který mu otevřel brány do světa showbyznysu.



Od té doby se ve filmech a seriálech objevuje neustále. Jeho zatím posledním celovečerním filmem je komedie Bajkeři.



„Nikdy jsem nepocítil špatně, že jsem známější. Naopak. Lidé reagovali vlídně a příjemně. Nebylo to nic špatného a nikdy žádné negativní reakce v okolí nebyly,“ řekl Komínek o reakcích spolužáků na svou popularitu.

Herectví se pro něj stalo součástí života. „Když se v tom člověk pohybuje odmalička, tak si ani nedokáže představit, že by dělal něco jiného. Jsem spokojený s tím, co dělám,“ prohlásil.

Na role mladých kluků a mládenců si zvykl, ale pochlubil se, že pomalu začíná dostávat i dospělejší role. „Pozor! Už jsem hrál i prince. Od té doby, co mi narostly vousy, už bych si mohl zahrát i krále, ne?“ žertuje Komínek.



Jako každý herec i on má svou vysněnou roli. „Chtěl bych si zahrát mladého barikádníka. Květen, Pražské povstání. Mladého kluka, který padne za Prahu, za vlast. Hrdinu,“ prozradil.



Lucie Černá a Jan Komínek v pohádce Pravý rytíř (2016)

Herec je známý i svou vášní pro swing, hudbu ze třicátých let. Slabost má i pro kavárnu Slávii, kam chodí velmi často posedávat. „Tam je neuvěřitelný klid a já ho v životě moc nemám. Stále někde pendluju, někde lítám. A když si chci jít skutečně sednout do klidu, tak jdu tam. Chodí tam důchodci nebo určitá skupina turistů, kteří neruší, neobtěžují a je tam pohoda,“ říká.



Z kavárny to navíc nemá daleko do Národního divadla, kde po boku herce a zpěváka Ondřeje Havelky tančí v jeho představení V rytmu swingu buší srdce mé. „Já jsem tančil ještě předtím, než jsem začal vystupovat v Národním divadle a tančím už pět let,“ prozradil.



Momentálně herce naplňuje hlavně láska k tanci a práci. Na ženy mu už moc času nezbývá a po vážnějším vztahu si teď dává pauzu. „Mám se super. Bylo to krásný, byli jsme spolu něco přes rok. Ale musel jsem jít prostě dál. Uvidíme, co přijde, nebo nepřijde,“ dodal.