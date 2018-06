Nejsem typ, který má rád násilí, říká hvězda První republiky Koleník

„Pro mě tento seriál znamená část mého života, protože od roku 2014 participuji na První republice. Není to ovšem jednoduché. Do Čech dojíždím v závislosti na tom, kolik mám práce na Slovensku. A není jí málo, takže občas je to honička, skloubit vše tak, aby vládla naprostá spokojenost,“ uvedl herec.

Seriál, v němž se objevili i další slovenští herci jako například Zdena Studenková, považuje Koleník za svou srdeční záležitost.

„Je to tak, mám ho rád. Neoficiálně jsme se dozvěděli, že by se měla realizovat další řada, možná tedy nic nekončí. Mělo by se snad začít za rok a já nevím, co v té době bude. Jsem zaměstnaný v divadle, točím, takže se uvidí, zda, a znovu říkám, pokud se bude točit, své povinnosti skloubím. Dělává se to občas tak, že když se časově nestíhá, může se nechat herec zemřít nebo odcestuje, uvidíme, jak to bude,“ sdělil.

Filmový štáb aktuálně točí třetí řadu První republiky. Před pár dny tvůrci seriálu natáčeli v Radiopaláci boxerské utkání. Během pěstního souboje si to rozdali herci Vladimír Polívka a Adam Mišík. Jaký má k boxu vztah Koleník?

„Zkušenost s tímto sportem mám. Ovšem ne jako divák. Točil jsem seriál, kde jsem byl tím v ringu. Přiznávám, že nejsem typ, který má rád násilí, takže já box jako sport nepreferuji, ovšem na druhou stranu, podle mých i když menších zkušeností se dá provádět i jako disciplína na procvičení celého těla a nemusí to mít s násilím nic společného. Dá se realizovat jako velmi dobrý trénink a součást aktivního odpočinku,“ vysvětlil.

První republika Seriál 1890 Pohádka Když draka bolí hlava

Natáčení za pár dnů skončí a herce, jehož na Slovensku považují za sexsymbol, v následujících dnech čekají prázdniny, které si chce užít.

„Letos jsem to naplánoval tak, že si konečně pro sebe udělám čas. Řekl jsem si, tentokrát budu na prvním místě já, tedy moje volno a až potom bude práce. Nějak to skloubím. Chtěl bych vyrazit k moři, trošku si cestovat po Evropě, no a pak už zase čekají povinnosti,“ dodal Koleník.