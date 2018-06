Jan Hrušínský byl na pokraji smrti. Lékaře zajímají jeho sny

Dýchal za něj ventilátor. V té době však prožíval dobrodružné sny, které si pamatuje. Tady je část jednoho z nich: „Ocitl jsem se v nějakém sanatoriu, tam mě rozřízli a já odtamtud, s otevřeným břichem, utekl. Jel jsem do Dětenic, protože jsem tam měl roztočený film. Přijel jsem a produkční mi říkal: Pane Hrušínský, podívejte se, jaké jste čuně, co nám děláte s tím kostýmem! A já měl na sobě obrovskou skvrnu od krve. Bolek Polívka, který tam taky hrál, říkal: Počkej, já ti tu díru zašiju, nechte nás tady chvilku, to nic není.“

Jeho sny teď zajímají lékaře. Je pro ně samozřejmě lákavé zjišťovat, co se děje v mozku člověka v umělém spánku.



Herec se v dalším snu setkal s Jiřím Kodetem, jeho dcerou Bárou a dalšími kolegy herci. Když se probral, byl zmatený a ptal se své ženy, herečky Miluše Šplechtové, co je vlastně sen a co realita. Ta za ním spolu s dcerami stále chodila do nemocnice, mluvila na něj, dcery mu zpívaly písničky Beatles, které má rád.

„Pořád jsem mu něco vyprávěla, mluvila jsem o lidech, kteří ho pozdravovali, o divadle, o všem, co se dělo. Věřila jsem, že vnímá,“ říká Miluše Šplechtová.

O podivuhodných setkáních, které prožil v umělém spánku, ale také o tom, co přesně ohrozilo jeho život, jak se cítí, proč dosud s bratrem Rudolfem společně nehráli v jeho Divadle na Jezerce a v čem spočívaly jejich spory o peníze, vypráví ve velkém rozhovoru