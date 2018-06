VIDEO: Táta se málem narodil na jevišti, říká Jan Hrušínský

Hrušínského matka Hermína ze slavného hereckého roku Červíčků ještě 17. října večer stála na divadelních prknech a v prvních kontrakcích odehrála představení. Dokonce v porodních bolestech sehrála pannu.

„Červíčkova společnost dávala operetu, jmenovalo se to Taneček panny Márinky. Babička, která byla v devátém měsíci těhotenství, hrála Márinku. Dalo by se říct, že to byla tátova první hra, protože těsně po ní přišel na svět," vypráví s úsměvem Jan Hrušínský v novém magazínu Barrandovská Sedmička, který TV Barrandov odvysílá poprvé v neděli.

Rudolf Hrušínský přišel na svět hodinu po představení. U divadla pak zůstal celý život a přivedl k němu i své syny. Rudolf Hrušínský mladší hraje v divadle i v televizních seriálech, druhý syn Jan má dokonce svoje Divadlo Na Jezerce, kde hraje i jeho manželka Miluše Šplechtová a dcera Kristýna Hrušínská. Díky ní bude zřejmě rod Hrušínských dál pokračovat v herectví, protože Rudolfův syn, který se proslavil hlavní rolí ve filmu Diskopříběh, se věnuje herectví už jen výjimečně. V současné době se znovu vrátil před kameru a natáčí Diskopříběh 3.