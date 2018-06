Jan Hřebejk si otevře vinotéku

Režisér známý díky snímkům Šakalí léta, Pelíšky, Musíme si pomáhat, Pupendo a Horem pádem je známý gurmán a rád se napije dobrého vína.

"Uvažuji o tom, že společně s některými svými přáteli, například s režisérem Davidem Ondříčkem a dalšími si otevřeme blízko Národního divadla prodejnu vín a delikates. Zatím tedy mám myšlenku i místo, kde by to mělo být. Pak musíme zařídit všechno ostatní," svěřuje se úspěšný režisér, který jinak žije naplno svou tvůrčí prací.

Nyní inscenoval Manželské vraždění v Divadle Na Jezerce s herci Jaroslavem Duškem a Natašou Burger. A pak se chystá na svůj další film.

"Teď mě ještě čeká cestování s filmem Horem pádem do Florencie a možná i do Sydney. A pak už se pustím do natáčení filmu Kráska v nesnázích podle scénáře Petra Jarchovského. Bude se odehrávat v současnosti a titulní roli zahraje Aňa Geislerová. Právě pro něj hledám dětské představitele. Kromě herců, se kterými jsem už spolupracoval, jako je Emília Vášáryová a Csongor Kassai, se zvlášť těším na setkání s Jiřím Schmitzerem a na Janu Brejchovou. Ta bude mít v tomto snímku po letech opět velkou roli."

Jan Hřebejk si uvědomuje, že je právě na vrcholu sil, a proto se usilovně zabývá především práci. "Vlastně nic jiného nedělám, než se věnuji divadlu a hlavně filmu. Jsem na volné noze a vím, že když se začne režírovat divadelní hra, tak bude doopravdy uvedena, u filmu to není tak jisté. Tam se musí rozjet práce, získat na ni finanční prostředky a utvořit tým spolupracovníků. Jenže i tak se snažím najít chvíli, kdy se věnuji rodině a koníčkům, jako je právě dobré víno a jídlo."