Jan Fischer: Mám teď víc času na vnuky, politiku si držím od těla

Potkáváme se na filmovém festivalu v Karlových Varech. Jak vůbec Vary pojímáte?

Vlastně jdu po všem, ale těžko se to dá během tří dnů stihnout. Kromě vynechání jednoho roku jsem tu od roku 2000 pravidelně. Jsem tu vždycky kvůli filmu, od toho festival je, při výběru mi pomáhá syn, máme pánskou jízdu.

Vy jste se zcela stáhl z politiky, vyhovuje vám to?

Po čtyřech měsících jsem zaměstnaný, potřeboval jsem si odpočinout a rozmyslet, co dál. Momentálně dělám v energetice, ve stejné firmě, kde jsem končil, když jsem přecházel na ministerstvo financí, takže je to docela logický návrat. Myslím si, že mi to sedne. Hodně spolupracuji se statistickým úřadem, tudíž se vracím ke své původní profesi (více zde). Nestěžuju si, jsem spokojený. Mám víc času na vnuky, rodina má taky své kouzlo.

Jak na vás působí současná politická situace, umíte se na ni dívat nezaujatě?

Já už nemůžu nezaujatě, samozřejmě ji sleduji, ale taky se snažím držet si ji od těla, stejně jako politiky. Do jisté míry to člověka unaví, ale zkušenost to byla dobrá. Držím palce, aby lidi byli z politiky méně otrávení. Pravda je, že politici říkají, co lidi chtějí slyšet a nevím, jestli je to úplně dobře. A ještě je tu jedna věc. Česká kotlina i celý svět se začíná značně měnit, nejsem si jistý, jestli jsme schopni všemu dobře porozumět. Od Bagdádu přes Ukrajinu a Rusko, to jsou všechno nové věci. Mám ale radost, že ekonomika jde nahoru. To je dobrá zpráva.

Jak hodnotíte úřadování Miloše Zemana, muže, který vás v prezidentské volbě porazil?

Zařekl jsem se, že se k působení hlavy státu nebudu vyjadřovat. Lidi mají prezidenta, kterého si zvolili, je na něm, aby co nejlépe naplňoval očekávání, která do něj lidé dali. Nejlepší bude, aby populace posoudila sama. Víte, v politice nejste nikdy svatí a nedopouštíte se jen dobrých skutků a nikdy zlých. Nerad bych na to dával nějaký černobílý filtr. Koneckonců uvidíme, pan prezident má za sebou teprve něco přes rok a dost mu ještě zbývá.