VIDEO: Kraus pobavil Fischera židovským vtipem

"Na hranicích u Chebu je uruguayská armáda… Co byste jako prezident udělal?" ptal se třeba Jan Kraus. "Až v situaci, kdy by byla země ohrožena, bych uvažoval o něčem takovém jako o armádě," odpověděl Fischer.

Do své kandidatury vkládá vše. "Když to nedopadne, žádná zadní londýnská vrátka nemám," prozradil. Ke kampani ale musel sehnat i řadu sponzorů, kteří ji financují. Vždy je ale dopředu upozorní, aby nic nečekali.

"Já bych vám to za polovinu těch peněz rozmluvil," řekl Kraus a pobavil Fischera, který se hlásí k judaismu, i krátkou židovskou anekdotou. "Říkaj Roubíčkovi, že jestli jim nedá sto tisíc, že mu zabijí manželku. A on říká: Tolik peněz zatím pohromadě nemám, ale nabídka je to zajímavá."

Do voleb jde Fischer s heslem: "Odpovědnost, slušnost a noblesa v politice." Programy ostatních kandidátů zatím nečetl, takže favorita mezi svými rivaly nemá. "Nikdy bych ale nevolil pana Vandase," řekl Jan Fischer.

Kromě něj si Jan Kraus pozval do studia dokumentaristku Olgu Špátovou a bývalého tenistu Patra Kordu.