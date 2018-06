Jan Dolanský: Musel jsem se naučit vařit, děti potřebovaly jíst

„Vařit jsem neuměl. Přišlo to až s dětmi, protože jsme potřebovali také něco jíst. Vařit mě naučil brácha, který jednou přijel a říkal mi, že je nutné dětem vařit něco jiného než jen párky. Ale ne, to žertuji,“ řekl Dolanský.

Nyní je herec a dabér proslulý svým výtečným gulášem. Kamarádům vyvařuje i na chalupě.

„Umím udělat výbornou thajskou polévku. Když máte dobré maso, pepř a sůl, tak se na steaku moc zkazit nedá. Jenom že ho tam necháte dlouho. Já se ale po vaření sám nechválím, mě chválí ti ostatní. Třeba brácha,“ prohlásil.

Lenka Vlasáková ale prozradila, že občas ke samochvále přece jen dojde.

„On se chválí sám i doma. Ale my ho také chválíme. Jenda třeba vaří výborný guláš, ten je úplně skvělý. A tomu se třeba věnuje celý den, ale potom druhý den je ten guláš úplně geniální. Umí nakládat maso. Jdou mu tyto chlapské věci,“ řekla herečka.

Svého muže označuje za experimentátora. „Honzík hrozně rád vaří podle kuchařek a složitá jídla, kterým se věnuje čtyři pět hodin. Akorát je složité, že děti mají nejradši špagety s červenou omáčkou, takže ony to úplně nedocení. Ale já to ráda mám, on je na to moc nadaný,“ přiznává se Vlasáková.

Zatímco Dolanský jako malý nesnášel škraloup na vařeném mléku, Vlasáková neměla ráda jídla ze školní jídelny jako UHO (univerzální hnědá omáčka) nebo šunkofleky.

„Pamatuji si také, že u babičky mi vždycky udělali králíka a já jsem na to hrozně nedůvěřivě koukala. Protože jsem bydlela v Praze a tohle bylo u babičky na venkově. Když jsem se zeptala, co to je, tak mi řekli, že to je opice. Mě se to v ten moment navalilo a nemohla jsem to vůbec pozřít. Opici jsem fakt jíst nechtěla,“ řekla.

Jan Dolanský a Lenka Vlasáková s dětmi (2013)

Její čtyři děti žádný podobný zážitek s babičkou nemají. Sofie, jejímž otcem je výtvarník Egon Tobiáš, a Amélie, Max a Johan, které má herečka s Janem Dolanským, se naopak na babiččinu kuchyni těší.

„My doma omáčky moc neděláme, tak když přijede babička, děti jsou šťastné, že dostanou svíčkovou s knedlíkem nebo knedlo, vepřo, zelo. Jeden ze synů sní třeba i devět knedlíků a má boule za ušima,“ řekla herečka, která miluje pečení.

„Peču normálně českou poctivou bublaninu. Ale je pravda, že doma netuší, že tam mají špaldovou mouku, třtinový cukr nebo agávový sirup. To jim neprozrazuji. Ale jinak to vypadá jako poctivá bublanina nebo bábovka.“