Jan Cina: Dřív jsem pořád brečel a bylo to hrozně úlevné

„Bylo to hodně náročně, ale pěveckou show i focení kalendáře jsem si nesmírně užil. Sám jsem byl překvapený, jak je možné udělat nemožné,“ přiznal Cina, který se podle svých slov měl narodit asi jako žena.

„Když se to takhle řekne, z nějakého matematického hlediska je to určitě výhoda, když v proměně v ženu vypadám přirozeně,“ s úsměvem podotkl muzikálový herec, který se do slavných žen nejen převtěloval, ale dokázal napodobit i jejich výraz a hlas.

V jednom z kol pěvecké soutěže vyhrál s písní Hijo de la Luna coby Montserrat Caballé a dojal k slzám i mužskou část poroty. Sám po vítězství neuronil ani slzu.

„Ono to tak vypadalo, ale ve mně se dělo takových věcí. Dostal jsem třeba úplný záchvat smíchu, vlastně to byly ty mé emoce, stres, pláč. Já prostě když jsem v nějaké takové situaci, začnu se hrozně smát,“ sdělil.

Ale sám nemá problém brečet u televize. „Často pláču u filmů. Čím je to naivnější, malé děti, zvířata, tím mě to dojímá více. Vždycky mě bavilo se rozplakat u něčeho, co za to stojí. Začal jsem na to brát prášky, aby mé emoce, které nějak zadržuji, se uvolňovaly. A funguje to. Dřív jsem brečel pořád a bylo to hrozně úlevné, všem to doporučuji,“ pochvaloval si herec na křtu kalendáře Proměny, kde byl namaskován jako herečka Goldie Hawnová.

„Byl jsem moc překvapen. Sám jsem se na konečné fotce nepoznával. Fotil jsem s Chantal Poullain a Michalem Dlouhým plakát k filmu Smrt jí sluší a dopadlo to skvěle. Nakonec nás vydražili za více jak sto tisíc,“ nadšeně přiznal Cina, který se po krátké odmlce opět chystá na divadelní prkna.

„Zní to děsivě, ale skoro za týden máme premiéru muzikálu Šíleně smutná princezna ve Studiu DVA, kde Berenika Kohoutová hraje princeznu a já prince. Teď to finišujeme a jsme z toho všichni hotoví. Také ještě dotáčím seriál Svět pod hlavou v režii Radima Špačka a Marka Najbrta. Doufám, že pak budu mít trochu více volna na Vánoce,“ dodal.