Doma máme rovnoprávnost, říká Cina o vztahu s kolegou Vančurou

V souvislosti s jeho jménem teď padají výrazy jako génius či mimořádný talent. Prožívá pěkné období i proto, že se pracovně daří také jeho životnímu partnerovi, herci Petru Vančurovi. Ten je známý hlavně díky seriálu Kosmo.

„Teď jsme oba obsadili nedělní televizní obrazovky, ale prošli jsme si i dobou, kdy jeden práci měl a druhý ne. Není to úplně lehké. Toho druhého člověka máte rád, přejete mu, že se mu daří a zároveň jste do jisté míry konkurenti. A říkáte si: Já na tebe nechci žárlit, já ti přeju, že máš tu práci, ale já bych ji chtěl taky, proč ji nenabídli mně?“ říká Jan Cina.

S Petrem Vančurou jsou spolu deset let. Zvykl si, že takový vztah vyvolává zvědavost a otázky. Třeba takové, jak to funguje u nich doma.

„Doma máme rovnoprávnost. Kdo zrovna má méně práce, je víc doma. Petr říkal, že jak jsem teď toho měl víc než on, tak mu to v podstatě vyhovovalo. Říkal: Já jsem taková tvoje Monika Babišová. Líbilo se mu, že já jsem makal a on se snažil, ať to máme doma hezké. Akorát že v naší profesi se to dost mění, takže někdy budu Monika zase já,“ prohlásil herec.

Ve velkém rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES mluví o tom, jaký byl jako kluk, jak se jeho rodina vyrovnala s tím, že žije s mužem i o tom, jak mu vítězství v televizní soutěži změnilo život. Najednou se totiž stal jednou z nejznámějších tváří a to pro něj přináší nové situace: „Ozývá se mi teď spousta lidí, kteří o mně dříve neměli ani ponětí a teď jsem pro ně zajímavý. Tak se v tom snažím orientovat.“