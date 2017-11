O svatbě uvažujeme, ale nic pro to neděláme, říkají Cina s Vančurou

„Jsme tomu otevření, a i když je nám spolu dobře už jedenáct let, zatím na to nedošlo. Asi nejvíc kvůli tomu, že jsme na to zatím nenašli čas,“ řekl Jan Cina ohledně svatby.

„Neboli uvažujeme o tom, ale nic pro to neděláme,“ dodal Petr Vančura.

Poznali před lety v hospodě. Petr tvrdí, že se dali dohromady díky tomu, že se řídil svým vnitřním pocitem. „Jdu vždycky střemhlav za pocitem. A myslím, že bychom tady spolu s Honzou dneska nebyli, kdybych se jím neřídil, protože jsme se poznali v normální hospodě, kde jsem Honzovi napsal na lísteček, že se mi líbí a ať mi zavolá, ačkoliv jsem neměl jedinou indicii, že je na kluky - byl tam s partou heterosexuálních kamarádů, stejně jako já,“ prozradil.

Jejich recept na udržení zdravého vztahu je snadný. „Je dobré se s nesoulady ve vztahu nesmiřovat a řešit je konstruktivním dialogem, protože když vás něco dlouhodobě trápí a vy rezignujete, může se pak stát, že si to začnete kompenzovat hledáním někde jinde,“ míní Vančura.

A jak to mají partneři s případnou adopcí dětí? „Největším minusem homosexuálních párů je právě to, že nemůžou společně zplodit dítě. Je to analogicky stejné, jako kdyby byl jeden z partnerů v heterosexuálním páru neplodný - taky by to pro ně byla katastrofa. Jsem teď v jakési mezifázi: dítě bych s Honzou mít chtěl, ale nejsem ještě tak daleko, že bych usiloval o adopci. Pořád by se jednalo o cizí dítě, ke kterému nemáte tu nejužší, prazákladní vazbu,“ prohlásil Petr Vančura.

„Ale uvidíme, třeba se to v nás ještě vyvine,“ dodal Jan Cina.