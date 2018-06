S rakovinou bojují humorem i ezoterikou, říká Cimický o celebritách

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

Od chvíle, kdy Karlu Gottovi lékaři diagnostikovali nádor na uzlinách, sledují jeho případ nepřetržitě média.

„Mám pocit, že u Karla není ani tak podstatná publicita. Jde o to, že naprostá většina tohoto národa si i bez toho uvědomuje, že on je výjimečná osobnost. A řekl bych, že v postojích posluchačů a diváků se zrcadlí vše, čím v předchozích letech lidi potěšil. Pokud existuje nějaká psychická síla, kterou lze přenášet na druhého člověka v téhle intenzitě pozitivních myšlenek a přání, je už dnes Karel Gott zdráv!“ řekl pro týdeník 5plus2 Jan Cimický.

Zpěvačka Anna K. se už v době, kdy bojovala s rakovinou, angažovala v kampani nabádající ke včasnému vyšetření prsou. V ní se ukázala bez vlasů.

„Ve chvíli, kdy člověk je sám v akutním nebezpečí a dokáže přitom myslet na ostatní, vyhrává první fázi boje. Podobně to dokázala i Helena Růžičková, která uměla povzbudit i stejně postižené ženy po chemoterapii a na úvod před nimi smekla paruku. Dokázala jim, že je třeba bojovat a nestydět se za to. A to zpětně pomáhalo i jí. A stejně tak Anně K.,“ míní Cimický.

Ani po vítězství nad rakovinou uzlin se herec Jiří Bartoška nevzdává svých oblíbených cigaret.

„Nejsem si jist, že je to nejvhodnější způsob, a jako lékař bych s tím asi nesouhlasil. Chronické dráždění a zvláště nedokonalé spalování cigaret může vést k recidivě a toho bych se bál,“ řekl psychiatr.

Zdeňce Pohlreichové pomohly vypořádat se s rakovinou prsu i alternativní způsoby léčby.

„Ani paní Pohlreichová není v tomto směru ojedinělá, i Eva Pilarová se obrátila v těžkých okamžicích na léčitele a svůj boj vyhrála. Lidská psychika je mocná a zajišťuje podstatnou část úspěchu. A nikdy nemůžeme stoprocentně nějaký způsob odmítat jenom proto, že mu nevěříme,“ míní psychiatr.

Badmintonista Petr Koukal před pěti lety zápolil s rakovinou varlete s nebývalou bojovností. „Rakovině dám kanára!“ nechal se slyšet v médiích.

„Symbolem pro sportovce je boj s nepřízní osudu a snaha pokořit to, co je zdánlivě nedosažitelné – a tady je to jasné: soupeřem je choroba a vítězství je návrat do sportovní dráhy. A to se Petru Koukalovi podařilo,“ prohlásil Jan Cimický.

Architekt a výtvarník Bořek Šípek už několik měsíců prodělává léčbu rakoviny slinivky.

„Bořek si nemoc zakázal a vyhání ji z míst, kam nepatří, kam vnikla nepozvána. Je to velice pozitivní přístup a myslím, že mu velmi významně psychicky pomáhá. Pozitivně naladěný člověk má mnohem větší šanci na úspěch,“ říká psychiatr.

„Moje vyhlídky nebyly optimistické, ale rozhodla jsem se to nezabalit,“ řekla o své diagnóze nejnebezpečnější formy rakoviny slinivky legenda gymnastiky Věra Čáslavská.

„Špičkový sportovec má v sobě zakódovaný pozitivní a bojovný postoj k životu a nevzdává se. Je připraven se o život porvat. Vždyť i nejisté vyhlídky při zápase anebo v závodě se mohou proměnit ve vítězství!“ dodal Cimický.