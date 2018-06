Jan Čenský zůstane s Miss

"Nevím, jestli je to úplně nejšťastnější. Myslím, že diváci budou mít v těch krásných holkách zmatek."

Coby moderátor teď bude tím víc bojovat o přízeň publika. "Je to pro mě trochu výzva. Rád soutěžím, tak uvidíme, kdo s koho. A taktika? Zatím o žádné nevím. Ta se asi teprve vymýšlí," říká Čenský, jenž si v moderování Miss udělal tříletou pauzu, ve které ho zastoupil herec Martin Dejdar. Důvodů bylo hned několik.

"Jednak jsem si říkal třikrát a dost, zadruhé z toho nebyli moc nadšení doma a pak měla i televize Nova potřebu změny. Nicméně jsem se loni nechal znovu zlákat. Hlavně tím, že se finále Miss vrátilo z Brna zpátky do Grandhotelu Pupp a do komornějšího podání."

Tipy na vítězky většinou Čenskému nevycházejí. Nedávno si však na jisté soutěži krásy vyzkoušel roli porotce a jeho odhad prvních tří nejkrásnějších dívek byl přesný. "Většinou se netrefuju, protože znám soutěžící trochu jinak než porota. Taky je pro mě nejdůležitější něco jiného, než jak dívka vypadá hezky na jevišti. Navíc se mi líbí malé a silné, takže jsem se svým vkusem v tomto případě úplně mimo."

Za děvčaty se už otáčí i jeho syn Matyáš. Je mu čtrnáct, chodí do deváté třídy a rozhoduje se, co dál. "Připravuje se na takzvané zkoušky nanečisto na sportovní gymnázium v Benešově. Teď začal hrát beachvolejbal a z toho mám velkou radost. I mě vždycky lákal. Říkal, že tam chodí pěkné holky, tak už je mi jasné, proč ho to chytlo," říká pobaveně a prozrazuje ještě jednu vášeň svého syna počítačovou techniku. I tu prý ovšem Matyáš využívá k navazování kontaktů s děvčaty.

"Má takové virtuální vztahy. Třeba chodil po mobilu s jednou dívkou, kterou nikdy v životě neviděl. To vůbec nechápu. Vždycky se po mobilu pohádali, až se teď nakonec rozešli," vypráví Čenský, který však nemá jen otcovské starosti. Jeho fenka hovawarta, Bela, je po vážné operaci. "Měla nějaké problémy, kterými trpí feny. Prodělala hned dvě operace za sebou a teď se dává do kupy. Snad to dobře dopadne."

Jan Čenský začne od příštího roku zkoušet novou hru Prachy v prachu, v němž si mimo jiné zahraje s Václavem Vydrou. Dosud hraje v rámci Pražské divadelní agentury Václava Hanzlíčka v představeních Příběh Coco Chanel, Lekce lásky a Vstupte.