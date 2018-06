Jan Čenský viděl poprvé na jevišti kalhotky

"Největší zážitek pro mě byl, když jsem zjistil, co přítomnost Luneticů při koncertě s těmi dívenkami dělá. A co všechno tam začalo lítat na jeviště… Milostné vzkazy, dopisy, různé hračky, plyšáci, ale i krabičky kondomů s adresami. A také na jeviště přiletěla dámská tanga, která měla vepředu napsáno: Vašek, David, Aleš, Martin. Musím říci, že kalhotky jsem na jevišti viděl poprvé v životě."



"První trapas se stal už na generálce, když jsem skupinu představoval. Řekl jsem, že vystoupí Martin, David, Aleš a Václav. Pak jsem zjistil, že se nesmí říkat Václav, ale Vašek. Druhý trapas byl také na generálce, když jsem se přeřekl a zaměnil jsem skupiny Olympic a Lunetic."



Jan Čenský v současné době nejen moderuje novou televizní soutěž Splněná přání na TV Prima, ale také točí s režisérem Zdeňkem Zelenkou pro Českou televizi detektivní hru Manželka Ronalda Sheldona. Ačkoliv si práci velmi pochvaluje, lituje, že se kvůli natáčení nemohl zúčasnit zájezdu fotbalového týmu hvězd Amfora do Kostariky.