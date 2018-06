Čenský si vyléčil zraněný meniskus a synovi při tom našel slečnu

"Byli jsme spolu na pánské jízdě v Chorvatsku, řekl jsem mu: 'Hele, támhle je krásná holka'. Byla to Češka, z Moravy. A najednou ejchuchu, on se k ní nějak dostal, získal telefon, začali spolu chodit a dneska byli u nás. Tak ať jim to dlouho vydrží," řekl na kameru iDNES.cz Jan Čenský, který se otcovských rad pro tentokrát zdržel.

"Mně rodiče nechávali volnou ruku ve všem a já jdu v jejich šlépějích, takže já synovi pouze slepě závidím," dodal se smíchem herec, který se po náročném létě připravuje na novou sezonu.

"S úrazem byl to takový fofr, že jsem za tři dny pajdal, ale teď už je, musím zaklepat, všechno v pořádku. Rozjela se sezona, a to i divadelní, takže začínáme cestovat, hrát a skotačit. Za chvíli jsou Vánoce."

Jan Čenský se ukázal ve společnosti na přehlídce pánských obleků slovenské značky Marco Mirelli. Uvedl, že je sice teplákový typ, avšak obleky nosit musí. A často prý slyší na výtky módní policie.

Pánská módní přehlídka Marco Mirelli

"Člověk se v obleku někdy ukáže, pak přijde módní policie, která napíše: 'Podívejte se, Čenský má pořád jeden oblek, chudne nám'. Takže i z tohoto důvodu musím šatník dost obměňovat, takže pak nevím, co s obleky. Mám jich asi šedesát. Buď je třeba budu půjčovat, a nebo se těším, že se nějaké retro vrátí do módy," řekl Jan Čenský, který módní přehlídku, jíž dodal punc jedinečného zážitku pianista Jozef Hollý, moderoval.