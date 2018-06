Jan Budař v pořadu Na skok: Titulek k rozhovoru si toužím napsat sám

Herec, scenárista, režisér a také hudebník má na kontě už čtyři České lvy, posledního získal v sobotu za vedlejší roli ve filmu Václav. Ocenění ho velmi potěšilo, kterého ze Lvů si ale váží nejvíc, říct nedokáže. "To je zvláštní otázka, jaké ceny si vážíš víc, když je to vlastně stejná cena," snažil se vysvětlit moderátorce.

Jan Budař v současné době pracuje na dalším scénáři, který opět píše s režisérem Vladimírem Morávkem, a zároveň má rozepsanou pohádku. Nezanedbává ale ani svou hudební kariéru. S kapelou Eliščin band ho dnes v Praze čeká koncert v Balbínově poetické hospůdce, 27. března se pak divákům představí ve Švandově divadle.

Přilákat lidi na kulturní akce, na nichž se Jan podílí, je mimochodem podle jeho slov hlavní důvod, proč vůbec dávat rozhovory. A kdyby u článku mohl ovlivnit i titulek, neváhal by napsat: Drzý kohoutek ve Švandově divadle, 27. 3. 2008 od 20 hodin! "To je přesně to, co bych jako novinář napsal... Lidi si můžou přehrávat tento rozhovor až do sedmadvacátého a takový titulek by je na koncert vždy nalákal," míní Budař.

Kdy bude mít Eliščin band novou desku? Proč nebyl Jan Budař na pódiu během sobotního vyhlašování Českých lvů? Jaký účes nosí nejraději? A proč se odmítá bavit o své nejoblíbenější kuchyni? Podívejte se na video.