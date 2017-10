Při seznamování jsem plachost v podstatě jen hrál, přiznal Jan Budař

„Koncerty Seznamme se měly velký úspěch, proto jsem se k nim ještě jednou rád vrátil. Ty večery jsou složené z mých písní, filmových projekcí a divadelních výstupů,” říká Jan Budař. „Líbí se mi, že se díky muzice můžu s lidmi potkat. Divadlo jsem na nějakou dobu opustil, tak k tomu setkávání nemám teď tolik příležitostí. Lidé mi mohou na koncertech pokládat různé dotazy a dokonce mají možnost vyjít za mnou přímo na pódium.“

Budař projekt loni dostal na jeden den i do pražského metra. Bylo to pro něj prý ideální místo na prezentaci. „Mám rád, když se na veřejných místech hraje živá hudba,” prohlásil herec, který svým výstupem překvapil cestující na trase metra B.



Podtitul koncertu Seznamme se zní: ‚Jak by to vypadalo, kdyby muži při seznamování mluvili pravdu‘. „Já během večera předvádím čtyři typy mužů. Jsou to: ezoterik, podnikatel, rocker a romantik. Všichni čtyři se seznamují s dobrovolnicemi z publika a řeknou na sebe úplně všechno,“ vysvětlil.

Turné Seznamme se 14.10. Ostrava (Divadlo Mír)



(Divadlo Mír) 19.10. Hradec Králové (Studio Beseda)

(Studio Beseda) 10.11. Olomouc (Divadlo na Šantovce)

(Divadlo na Šantovce) 16.11. Český Brod (KD Svět)

(KD Svět) 28.11. Brno (Divadlo Bolka Polívky)

Herec a hudebník toho však sám o sobě moc neprozrazuje a dodal, že tímto způsobem se se žádnou dobrovolnicí z publika nikdy neseznámil. „Já jsem býval při seznamování vždy dost plachý, ale když jsem zjistil, že moje plachost byla spíš taková strategie jak se nechat sbalit, už plachý nejsem,“ žertuje.

Jan Budař přiznal, že má nejraději kolem sebe inspirativní, moudré lidi, co mají smysl pro humor, který neponižuje. Inspiraci pro své netradiční projekty pak nachází nejen na cestách, ale i na své chalupě nedaleko Brna. „Sekám tam dřevo, sázím bylinky, koupu se v dešti, vařím, kreslím, na střeše se dívám na západy slunce. Taky jsem tam dokončoval ilustrace do mé pohádky Princ Mamánek, která vyjde 16. listopadu nejen jako kniha, ale i jako audiokniha, kterou jsme načetli v naprosto exkluzivní sestavě - Ondřej Vetchý, Libuše Šafránková, Josef Abrhám a já. K tomu nám hudbu složil Ondra Brzobohatý,” pochlubil se.

MFFKV 2010 - zakončení festivalu: Jan Budař

A na co se můžeme při jeho podzimních koncertech vlastně těšit? „Letos jsem se rozhodl, že koncerty pojedu sám, jen s klavírem. Dlouho jsem se k tomu kroku odhodlával, protože stát sám dvě hodiny na pódiu je velká výzva. Musel jsem se do svých písní znovu ponořit a tak dlouho jsem každou z nich pečlivě studoval a hrál a mazlil se s ní, až jsem jim všem dal úplně nový rozměr. Zpívám je s větší a vetší radostí a to je něco, co jsem jim, myslím, dlužil,“ dodal Budař, který zahájil turné už v září a skončí 28. listopadu v Brně v divadle Bolka Polívky.