Jan: Bez nás s Petrem je ve vile nuda

"To tričko mám taky a samozřejmě ho budu nosit. Fandím Regině a upřímně se na ni venku těším," tvrdí Hans.

* Překvapujete mě, vidíte snad Reginu zvenku jinak?

Musím říct, že je dobrá herečka. Až se ale dostane do presu, do kterého jsme ji uměli dostat já a Petr, zase se projeví. I když nevím, jestli jí tam takovou situaci někdo připraví. Je teď v klidu a to jí nesedí. Bez nás není ve vile už taková show. I když spousta lidí naše výstřelky a úlety špatně snášela, dnes vidí, že to tam vázne a pokulhává. Prostě je tam trochu nuda. Snad zamíchají karty ti dva noví. Zatím se moc neprojevili, ale při úterním Zúčtování se mi líbil Martin, byl ostrý jako břitva. Vlado si myslí, že tam nemá soupeře a že může běhat po vile a řvát na ostatní včetně mě, co jsme zač. To, co předvedl po Zúčtování, jsem špatně schroupával, protože jsem se k němu choval slušně. A co si ode mě vysloužil za slova, si vysloužil oprávněně.

* Je teď podle vás Vladko na koni?

Spíš je malinko v presu. Ti dva noví ho vykolejili, proto tam tak běhal. Přišel mi nervózní, zase se dost houpal. Když jsem odešel z vily, byl pár dní docela v pohodě, protože si myslel, že je nerozbitný. Ale Martin mu řekl v úterý své. Myslím si, že zase není takový frajer, že by vydržel déle pod tlakem. A když ten tlak místo mě a Petra teď zastane Martin, předvede podle mne Vladko do čtrnácti dnů nějakou slušnou scénku, která národu vyrazí dech. Vidím ho i zvenku pořád stejně - je to falešný hajzlík, žádný Mirek Dušín.

* Věřil jste Petrovi roli Já, Petr Zvěřina?

To je otázka na tělo. (odmlčí se) Je pravda, že jsme něco hráli a dělali si z toho legraci, ale něco byl fakt. Výborný postřeh měl Emil ve Zpovědnici, když říkal, že zjistil stránky svojí povahy, které se venku normálně tak neprojevují. Když zavřete třináct lidí do jednoho prostoru bez možnosti čehokoli, tak je pravda, že nějaké povahové vlastnosti asi ven vyplavou. Otázka je, kdo a co je pro ty prachy ochotný zahrát a co je fakt realita. To nedokážu zrovna u Petra posoudit. Někdy jsem mu to i věřil a někdy jsme si z toho dělali srandu.

* Říkal, že jste byl jeho vzor, učil se prý od vás mluvit vulgárně...

To není možný. Tak to mu hned řeknu. Byl často podstatně vulgárnější než já. Já vím, že třeba hodně používám slovo vole, ale spoustu vulgarit ani já nevypouštím z pusy. To jsem zíral.

* Už jste vzal nějakou tu pracovní nabídku?

Chtějí po mně komentáře k VyVoleným do jednoho plátku, do toho jdu. Pak mě oslovil Jakub Ludvík na focení, prý bych se mu líbil jako tvář. Nerad bych skončil v reklamě. Nabízeli mi jednu za sto padesát tisíc. Měl jsem si v ní oholit bradku. To bych neudělal ani za milion, protože už bych to nebyl já. Chtěl bych třeba moderovat v televizi nějaký pořad. Ještě se trochu rozkoukám a budu v pohodě. Já byl z té vily lehce paranoidní a zakřiknutý. Teď už jsem schopný souvisle mluvit. Jinak ještě počkám, co přijde. Prima nám nějakou korunu dala vydělat, takže než se rozkoukám, hlady neumřu. Jen tak hurá skočit do něčeho pouze proto, abych něco dělal, nemá význam. Člověk by si měl nejdřív uvědomit svoji cenu, zvážit nabídku a pak na ni kývnout.

* S jakým měsíčním platem byste byl spokojený?

Abych každému dítěti něco dal a do toho ještě žil, fungoval a platil hypotéku? Ještě jsem to nepočítal. Viděl bych to tak na padesát tisíc měsíčně. Přes noc jsme z Primy udělali mediálního giganta, oni z nás celebrity. Něco za něco, takhle to chápu. Tohle mám srovnané velice dobře. Co si komu můžu za jakou práci říct, nemám sice ještě přesně spočítané. Vycházím z toho, kolik dostane Prima za reklamní blok ve VyVolených. Když vím, co jsme pro ně udělali, tak bychom si mohli říct o docela slušný prachy.

* Co to jsou „slušný prachy“?

Neřeknu. Ale mám nápad. Chtěl bych třeba dát svůj ksicht na billboardy na plzeňské pivo. Všude mě s ním v televizi viděli a já bych jim to tak rád nabídl... Za to bych už něco chtěl. To by byl dobrý odrazový můstek. Ale víc bych chtěl svůj pořad.

* Kdo by v něm byl váš první host?

Určitě bychom si hezky popovídali s Terezkou Pergnerovou, ale ta už byla v Hanákově Vodopádu. Pozval bych Paroubka, ten by lidi bavil.

* Co si teď myslíte o reality show?

Někomu se to zdá jako perverzní zábava, já si každopádně myslím, že to tady chybělo. Já mám svoji reality show, když přijedu do města. Pokřikují na mě: Hele, to je Hans z VyVolených. Někdo ode mě dokonce chtěl koupit brýle a hnědý vytahaný svetr, co jsem nosil ve vile. Svetr mi koupila žena, to by nešlo. Váže se teď k němu velká historie. Možná tak za půl mega (směje se).

