Jan Bendig po napadení partou opilců odložil svatbu

„Týden před filmovým festivalem v Karlových Varech mě napadla partička opilých kluků v Grébovce,“ přiznal Bendig, který se z hrůzného zážitku nemohl dlouho vzpamatovat. „Vůbec jsem ty kluky neznal. Prostě měli potřebu si do někoho rýpnout a já šel zrovna kolem. Poznali mě a řvali, že navštíví mou cikánsky teplou svatbu,“ dodal zpěvák, který má teď strach kamkoli chodit.

Po nepříjemném zážitku se nakonec rozhodl posunout termín svatby, která byla naplánována na červen.

„Překvapilo mě, že se pořád můžou najít lidi, co bezdůvodně napadnou. Dostal jsem z toho strach. Nemám ani na nic náladu a nakonec se i svatba posunula. Byl jsem hrozně natěšený na přípravy s kamarády, ale tenhle zážitek mě dost znechutil,“ dodává.

Dřív se mu nic podobného nestávalo. „Mám hodně bílých kamarádů a vztahy s nimi jsou skvělé. Nepříjemný zážitek jsem si zažil jen jednou. Od první do třetí třídy jsem moc nevnímal, že jsem Rom, ale byl jsem k tomu ještě tlustý a brýlatý, takže mi děti nadávaly. Táta mě upozorňoval, že se může stát, že mi děti budou říkat cikáne,“ prozradil své zážitky z mládí Bendig.

Nakonec ho přeřadili na jinou školu a nepříjemnosti byly pryč. „Od té doby jsem byl moc šťastný.“ Další problém však přišel kolem jedenácti let, kdy zpěvák začal řešit svou homosexualitu.

„Já jsem se hodně trápil, protože už od jedenácti jsem věděl, že se mi líbí kluci. Když mi bylo osmnáct, tak jsem to řekl mámě. Rodiče byli z toho asi dva měsíce hodně špatní, nemohli se s tím vyrovnat. Pak se to ale obrátilo a je to skvělé. Mají rádi i Lukáše a cení si toho, že jsem tu odvahu v sobě našel a řekl to,“ rozpovídal se o rodinných vztazích Bendig, kterého momentálně trápí noha v sádře.

„Jel jsem se po nepříjemném incidentu pobavit na filmový festival do Karlových Varů a po čtyřech dnech jsem si tam zkazil celé léto. Šel jsem po schodech a spadl z nich. Zlomila se mi kůstka v nártu a teď mám nohu v gypsu.“

Na berle si však už za tu dobu zvykl. „Ze začátku to bylo dost těžké, byl jsem nemotora. Teď už mi to přijde, že jsou součástí mě,“ dodává se smíchem Bendig.