Jsem rád, že je to venku, říká o přiznání orientace zpěvák Jan Bendig

Jak se ti změnil život od chvíle, kdy jsi vyšel s pravdou ven a přiznal, že jsi gay?

Já jsem se za svou sexuální orientaci nijak nestyděl, rozhodl jsem se, že se jednoho dne přiznám, a tak to bylo. Nepociťoval jsem, že by se něco změnilo. Nestydím se za to. Někdo to vezme, někdo ne.

Ulevilo se ti?

Spadl mi kámen ze srdce, to musím přiznat. Jsem rád, že jsem to řekl.

V této věci je asi nejdůležitější postoj rodičů. Jak to vzali?

Rodičům trvalo déle, než to skousli, ale teď jsou v pohodě. Nemluvím o tom s nimi, vědí o tom, ale bohužel s tím nic neudělají. Jsem však rád, že jsou na mě i tak hrdí. Celkově za všechno, co jsem udělal.

Je to teprve krátce, co jsi ukončil první vztah s klukem. Proč to nevyšlo? V čem byl problém?

Nerad o tom mluvím, nechci to rozebírat. V jisté věci jsme se neshodli a nechci to řešit.

Zeptám se ještě jinak - jaké ponaučení si z této zkušenosti odnášíš?

Ponaučil jsem se hodně a ponaučil jsem se v tom, že už nebudu blbej tak, jak jsem byl.