Jan Bendig přiznal homosexualitu, s expřítelkyní je kamarád

"Bude to pro moje fanynky velký šok, ale budou to muset skousnout. Jsem na kluky. Vím to od malička," řekl Bendig ve VIP zprávách na televizi Prima family.

Vztah s Mirkou tak byl jen zastírací manévr a to nejen pro okolí, ale zřejmě i pro zpěváka samotného, který si prý dlouho nechtěl svou homosexualitu připustit.

"Mirku miluji, protože je dokonalá a rozumím si s ní," říkal tehdy Jan Bendig.

Otázku, jak často se milují, ale nechali oba bez komentáře.

Janovo přiznání bylo jistě šokem i pro jeho rodinu. Přítelkyni Mirku si prý zpěvákova maminka velmi oblíbila. S jinou sexuální orientací svého syna se ale smířila podle Bendiga překvapivě dobře.