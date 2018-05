Jan Antonín Duchoslav skončil v nemocnici, operovali ho v IKEMu

„Tak mne sice vezli na plicní, ale pak si to nějak rozmysleli a foukli mne rovnou na JIP,“ napsal herec minulý týden na svém facebookovém profilu.

V pátek ho pak převezli z Ústřední vojenské nemocnice do IKEMu, kde se podrobil zákroku.

„Už vím, proč to nejelo. Bylo to rozbitý. Teď je to opravený a jen je potřeba to opatrně zajezdit! Diky celému týmu pana docenta. Jméno neuvádím schválně, aby jste ho neukamenovali! A ani se nezmiňuji pro jistotu o všech těch v řadě před ním,“ žertoval herec na sociálních sítích, kam přidal fotku z nemocnice, na níž má napojené hadičky a ovázaný hrudník.

Jan Antonín Duchoslav se proslavil rolí Vikiho Cabadaje ve filmu Sněženky a machři. Kromě hraní se věnuje i moderování. Loni prozradil, že se snaží dotvořit a prosadit dva dokumentární pořady.

„Jedna je mi opravdu blízká, protože se jedná o průvodce v horských střediscích nejen u nás, ale i v zahraničí. Druhá věc je vážnější a serióznější. Jedná se o dokumentární seriál o našich letcích v Anglii,“ řekl pro iDNES.cz Duchoslav.