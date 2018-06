Slavný kuchař Jamie Oliver přečetl ve 38 letech svou první knihu

"Nikdy v životě jsem nečetl knihu. Vím, že to zní neskutečně hloupě, ale jsem dyslektik a hrozně rychle mě nudí," přiznal Oliver listu Daily Telegraph.

Jeho dyslexii přemohla až trilogie pro teenagery Hunger Games (Hladové hry) od americké autorky Suzanne Collinsové.

Nejbohatší šéfkuchař na světě, jehož jmění se odhaduje na v přepočtu víc než 4 miliardy korun, přečetl druhý díl s názvem Vražedná pomsta. Kniha má 391 stránek.

"Dosud jsem se celou knihou nikdy neprokousal, ale teď jsem přečetl Vražednou pomstu. Líbilo se mi ponořit se do příběhu," řekl.

Až do bestselleru Suzanne Collinsové, kde se děti zabíjejí navzájem a je plný krutosti a násilí, četl Oliver jedinou knihu, a to Důvěrnosti z kuchyně od šéfkuchaře Anthonyho Bourdaina, který odhaluje šokující zákulisí restaurací. Ale nedočetl ji.

"Autor pak přijel do Británie a nepřestal se do mě navážet celých pět let. Takže už z principu jsem tu knihu spálil. Pak se mi omluvil a smířili jsme se. Tak bych ji teď měl asi dočíst," říká Oliver.