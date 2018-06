Ráda bych si pořídila ještě šesté dítě, říká manželka Jamieho Olivera

Jools měla nejdříve problémy s otěhotněním. Už v pubertě jí lékaři sdělili, že trpí syndromem polycystických vaječníků a jednou bude mít problémy s přirozeným početím. Než se jí tedy podařilo poprvé otěhotnět, musela podstoupit hormonální léčbu.

Díky tomu se jí pak narodily dvě dcery. Další potomky pak s manželem počala bez obtíží, a proto nevylučuje, že by ráda měla ještě další dítě.

„Když jsem jednou byla ve třetím měsíci těhotenství, potratila jsem. Pak jsem měla strašný strach, aby se mi to nestalo znovu. Takže jsem se během dalších těhotenství bála, že se to stane znovu. Vůbec jsem si ty první týdny a měsíce neužívala a žila jsem v neustálém strachu a napětí,“ sdělila Jools v rozhovoru pro Daily Mail.

S manželem mají dohromady pět dětí - Poppy Honey (14), Daisy Boo (13), Petal Blossom (7), Buddy Bear (6) a šestiměsíčního Rivera Rocketa.

Jamie Oliver se chtěl nechat sterilizovat, ale jeho manželka mu to zakázala, protože s rozením potomků ještě není u konce. „Nikdy jsem neřekla, kolik dětí přesně chci mít. Nikdy tomu není konec. Teď je Riverovi šest měsíců, takže už máme za sebou tu těžkou fázi s bezesnými nocemi a všechno je v klidu a pohodě. Je to naše štěstí. Stárnu, ale pokud to půjde, rozhodně do toho půjdu znovu. Jamie si myslí, že už jsme u konce, ale člověk prostě nikdy neví. Ráda bych si pořídila ještě šesté dítě,“ smála se.

Jools Oliverová si každé těhotenství užívá:

VIDEO: Jamie Oliver vyrazil s těhotnou manželkou do kina Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu