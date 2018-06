Jamie Oliver: Radím všem nevařit bez oblečení, mně se to vymstilo

Jamie žije s Jools, s níž má pět dětí, od svých sedmnácti let. Aby bylo manželství stále plné lásky a vzrušení, vymýšlejí si nejrůznější aktivity. Jednou chtěl Jamie začít s erotikou už při přípravě večeře a postavil se k plotně nahý.

K nehodě tak došlo, když Jamie pro svou ženu připravoval večeři. Špatně odhadl, kudy se vyvalí pára a co čert nechtěl, horká pára vyfoukla zrovna mezi jeho nohy.

„Jednou jsem to udělal. A říkám vám, není to dobrý nápad. Rozhodně bych to nikomu nedoporučoval. Bylo to jedinkrát, když jsem vařil nahý. Je ohromující, jakou sílu má konvekční parní trouba. Připadalo mi to tehdy jako dobrý nápad, ale skončilo to dost špatně a bolavě,“ zavzpomínal Jamie na vaření, u něhož si horkou párou ošklivě popálil penis.

Kvůli tomu pak musel docházet k lékaři, který mu na postiženou tkáň aplikoval mastičky na hojení. Místo milostných hrátek tak měl několik týdnů sexuální půst, ale naštěstí to nezanechalo žádné následky. Důkazem je i to, že má Jamie s Jools už pět dětí: patnáctiletou Poppy, čtrnáctiletou Daisy, osmiletou Petal, šestiletého Buddyho a ročního Rivera Rocketa.