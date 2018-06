Televizní kuchař Jamie Oliver se raduje z narození pátého potomka

Jednačtyřicetiletý Jamie Oliver vždy toužil po velké rodině. S pátým potomkem ale prý s plozením končí. Pět dětí je na televizního kuchaře tak akorát.



„Miluji děti. Díky své rodině jsem upřímný, mám divnou práci, divný život, ale rodina mě drží při zemi,“ svěřil se Oliver deníku Mirror.

Rovněž přiznal, že poslední těhotenství je se ženou trochu překvapilo. Oba dva nechtěli vědět pohlaví posledního dítěte, ale Jamie si přál syna. To se mu nakonec vyplnilo. „Trochu víc testosteronu v rodině by byla dobrá věc, ale důležitější je hlavně to, aby bylo dítě zdravé,“ sdělil pár měsíců před narozením pátého dítěte.

O tomto víkendu se mu přání splnilo. Má syna. „Lidi, tohle se stalo. Je to chlapeček! Všichni v Oliverově rodině jsou překvapení a nesmírně šťastní. Přišel na svět v pořádku, máma Jools byla naprosto úžasná, neskutečně soustředěná. Byl to přirozený porod a mé dvě nejstarší holky se na konec přišly podívat, jak se narodil, což byl úžasný zážitek a velmi emocionální. Váží osm liber (to je asi šestnáct balení másla, pokud pečete),“ napsal Oliver k fotografii syna na svém profilu na sociální síti.

Slavný kuchař má s manželkou kromě posledního syna ještě tři děvčata a jednoho chlapce. Všichni dostali dost neobvyklá jména. Nejstarší, čtrnáctiletá se jmenuje Poppy Honey Rosie, dvanáctiletá se jmenuje Daisy Boo Pamela, šestiletá je Petal Blossom Rainbow a pětiletý syn je Buddy Bear Maurice. Jména jsou inspirována vlčím mákem, růžemi, kopretinami, duhou či medvědem.

Jamie Oliver vyrazil s těhotnou manželkou na premiéru filmu Orel Eddie (17. března 2016):

