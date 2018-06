Televizní kuchař Jamie Oliver bude popáté otcem

„Miluji děti. Díky své rodině jsem upřímný, mám divnou práci, divný život, ale rodina mě drží při zemi,“ svěřil se Oliver deníku Mirror.

Rovněž přiznal, že těhotenství je se ženou trochu překvapilo, nicméně by ho potěšil další chlapec. „Trochu víc testosteronu v rodině by byla dobrá věc, ale důležitější je hlavně to, aby bylo dítě zdravé.“

Nad jménem pátého potomka, který by se měl narodit v srpnu, ještě nepřemýšlel, ale rozhodnutí prý jako vždy nechá na své drahé polovičce.

Jamie a Jools se vzali v roce 2000 po sedmileté známosti a společně vychovávají třináctiletou Poppy, dvanáctiletou Daisy, šestiletou Petal a pětiletého Buddyho.