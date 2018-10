Deset let jsem byla závislá na morfinu a nikdo to netušil, říká Curtisová

Herečka Jamie Lee Curtisová objevila účinky léků na tišení bolesti zcela náhodou po rutinním kosmetickém zákroku koncem osmdesátých let. „Byla jsem na těch prášcích závislá deset let. A nikdo to netušil. Morfin pro mě byl jakousi horkou koupelí, do které jsem každý večer uléhala, abych se alespoň na chvíli dostala z bolestivé reality,“ přiznala herečka v rozhovoru pro magazín PEOPLE.



Léčba nebyla jednoduchá. „Vyžadovalo to tvrdou práci a pořádnou dávku sebezapření,“ dodala herečka s tím, že ze závislosti se může vyléčit každý, pokud se ovšem opravdu chce uzdravit.

Se závislostí měli problémy téměř všichni členové rodiny Curtisové. Otec Tony Curtis (†85) byl alkoholik závislý na heroinu a kokainu. Nevlastní bratr Curtisové Nicholas (†23) zemřel poté, co se v roce 1994 předávkoval heroinem.

V nejhorších chvílích herečka léky tajně kradla přátelům a rodině včetně své sestry Kelly. Ta byla první, kdo se v roce 1998 o závislosti Curtisové dozvěděl. První sezení s dalšími oběťmi závislostí absolvovala herečka v roce 1999, kdy se s problémem dokázala svěřit i manželovi, scénáristovi Christopherovi Guestovi (70). S tím má dvě děti, dceru Annie (31) a syna Toma (22).

Herečka tvrdí, že na léky nesáhla už dvacet let. Do podpůrné skupiny pro pomoc závislým však stále dochází, nyní už jako mentorka. „Když někdo přinese léky a přizná se, že je na nich závislý, všichni se hned otočí směrem ke mně. Jsem bývalá morfinová holka. Jsem šťastná, že je to za mnou,“ dodává herečka, kterou mohou diváci aktuálně vidět v českých kinech ve filmu Halloween.

Podívejte se na ukázku z filmu Halloween: