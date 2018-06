Více než o sado-maso je to o lásce, říká hvězda Padesáti odstínů šedi

Přestože sex, sexuální otroctví, podřízenost a sado-maso praktiky hrají v Padesáti odstínech šedi velkou roli, podle Dornana je to také příběh o lásce.

„Milostný příběh je mnohem důležitější než sado-maso hledisko. Budeme vyprávět milostný příběh. Nemůže to být jen o tom, co se děje v červeném pokoji. O tom film není. Je tam mnohem víc věcí než jen to,“ řekl herec pro magazín Elle UK.

Dornan přiznal, že před natáčením navštívil několik mučíren a klubů zaměřených na sado-maso a bondáž, aby se dozvěděl více o těchto praktikách.

„Chápu, proč lidé říkají, že svazování ženy a výprask je misogynní (misogynie znamená nenávist k ženám, pozn. red.). Ale ve skutečnosti je více submisivních mužů než žen. Jsou to velmi vlivní muži. Je to mnohem větší scéna, než jsem si představoval. V téměř každém městě na světě, které vás napadne, lidé chtějí dostat výprask plácačkou s kovovými knoflíky,“ míní Dornan.

Studentku Anastasii Steelovou, která podlehne pohlednému miliardáři, hraje Dakota Johnsonová. Herečka prozradila, že natáčení postelových scén si moc neužívala.

„Není to jako romantická chvilka. Je to spíš o technice a choreografii. Je to jako úkol,“ prohlásila Johnsonová v Today Show.