Hvězda Padesáti odstínů šedi: Rád bych dělal něco, kde nesvazuji ženy

"Existuje několik klasických uzlů, teď už to vím. V poslední době jsem je používal až příliš často. Ve skutečnosti bych chtěl dělat něco, kde bych nemusel přivazovat ženu na lůžko," řekl Dornan listu The Guardian.

Jeho postava miliardáře Christiana Greye, který svede mladou studentku Anastasii, si totiž v posteli libuje v sado-maso praktikách.

Dornan začínal jako model spodního prádla a později se představil také v seriálech The Fall nebo Once Upon a Time. Podle irského herce to byl šílený rok, v profesionálním i osobním životě. Kromě více natáčení se v listopadu stal otcem. S manželkou Amelií Warnerovou mají dceru.

"Právě teď nemusím pracovat, pokud se neobjeví něco, co bych chtěl dělat. Natočil jsem tři věci za sebou. Uvidíme, jak budou přijaty. Pokud není nic, co bych chtěl dělat, budu jen hrát golf a měnit plínky," prohlásil herec.

Filmové zpracování Padesátí odstínů šedi mělo mít premiéru letos v srpnu, nakonec ji ale přesunuli na Valentýna 2015.