Nejsem nudista, ale s nahotou problém nemám, říká Jamie Dornan

„O takové věci se nestarám. Nejsem nudista, ale opravdu mi to nevadí,“ řekl Jamie Dornan v pořadu The Jonathan Ross Show.

V prvním filmu Padesát odstínů šedi se ukázal jen polonahý. Herec ale prý neví, jestli v pokračování bude jeho nahoty více.

„Ještě jsem to neviděl, takže nevím. Vůbec netuším. Nevím, kde byly kamery, nezaobíral jsem se tím, jen jsem to prostě natočil,“ řekl o postelových scénách.

Přiznal, že jeho manželka Amelia film natočený podle knižního bestselleru, jemuž přezdívali porno pro matky, nikdy neviděla. Zřejmě se tedy nepodívá ani na Padesát odstínů temnoty, který se do kin chystá příští rok.

„Moje žena je jeden z nejskvělejších lidí na světě. Nekouká se na to. Proč by se na to dívala? Nemuselo by se jí to líbit,“ prohlásil.

Kromě hitu Padesát odstínů šedi, díky němuž se stal idolem mnoha dívek a žen, získal Jamie Dornan uznání kritiky za roli krutého vraha v seriálu The Fall. Představil se také coby Jan Kubiš ve filmu Anthropoid.

Je ženatý a s manželkou Amelií, kterou si vzal v dubnu 2013, má dvě dcery. Amelie Warnerová před Dornanem randila s Colinem Farrellem, on zase dlouho chodil s Keirou Knightley.