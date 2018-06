Manželka se na to nechce dívat, říká hvězda Padesáti odstínů šedi

„Nechce se na to dívat. Je to její rozhodnutí. Dobře ví, že je to jen předstírané, ale asi není nejpříjemnější to sledovat,“ přiznal Jamie Dornan během premiér snímku Padesát odstínů šedi (recenzi najdete zde).

Přesto ho manželka na premiéry doprovází. „Chce podpořit mě a mou práci. Nemusím tu být sám. V žádném případě jsem na ni netlačil,“ vysvětlil Dornan, proč s ním manželka na představení filmu chodí.

Herec je s herečkou a hudebnicí Amelií Warnerovou ženatý téměř dva roky. V listopadu 2013 se jim narodila dcera Dulcie.

Bývalý model spodního prádla ve filmu hraje sexuchtivého milionáře Christiana Grey, který zasvětí studentku Anastasii Steelovou do sado-maso praktik.

Jamie Dornan a Dakota Johnsonová už dříve přiznali, že natáčení postelových scén nebyla žádná romantika (více zde). Herec měl třeba na přirození speciální „ponožku“, aby na plátně nebylo nic vidět. Fanynky se ale mohou těšit alespoň na jeho pozadí.

„Je tam docela dlouhý záběr mého zadku. Necítil jsem se nejlépe, když jsem se na to díval. To je můj zadek. Stále můj zadek. Páni,“ žertoval.

Jeho herecká partnerka Dakota Johnsonová přesvědčila své rodiče, aby se na film nedívali.

„Dakota řekla: Nemůžete přijít. V žádném případě. Takže nepůjdeme. Byla jsem se na pár dní podívat na place, když točili normální věci. Viděla jsem Pokoj bolesti. Vešla jsem dovnitř a podívala se,“ řekla Melanie Griffithová loni.

VIDEO: Zasvěť mě! Ukázka z filmu Padesát odstínů šedi

