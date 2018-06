Postelové scény nebyly romantické, říká hvězda Padesáti odstínů šedi

„Není to jako romantická chvilka. Je to spíš o technice a choreografii. Je to jako úkol,“ prohlásila Johnsonová v Today Show.

Trochu tím překvapila svého kolegu Jamieho Dornana (32), který hraje sexuchtivého miliardáře.

„Určitě to mezi námi jiskřilo! Velkou součástí toho je důvěra. Protože, víte, dostali jsme se do situací, které nejsou úplně přirozené a nejsou tak jednoduché. Musíte si důvěřovat,“ dodal herec, který začínal jako model spodního prádla a s odhalováním tak má bohaté zkušenosti.

Filmová adaptace knižního bestselleru E. L. Jamesové má premiéru na Valentýna 2015, ale tvůrci už zveřejnili první trailer. Samozřejmě v něm nechybí ani postelové scény, v nichž miliardář Christian Grey, libující si v sado-maso praktikách, svazuje studentku Anastasii Steelovou.