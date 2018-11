Ve filmech typu Padesát odstínů už nechci nikdy hrát, tvrdí Dornan

Herec Jamie Dornan nahradil ve filmech Padesát odstínů natočených podle erotické trilogie spisovatelky E.L. Jamesové (55) herce Charlieho Hunnama (38). Ten měl hrát původně hlavní roli pohledného milionáře Christiana Greye. Kvůli pracovním závazkům ji však musel odmítnout.

Dornan si díky roli byznysmena Greye přišel na velké peníze. Role samotná mu však podle všeho úplně nesedla a se svou postavou se nedokázal nikdy plně ztotožnit.

„Spolu s Dakotou Johnsonovou (29) jsme to od začátku viděli stejně a věděli jsme, do čeho jdeme. Filmy tohoto typu nejsou nikdy dobře přijímány kritikou. Padesát odstínů však dokázalo vydělat opravdu velkou spoustu peněz a diváci byli nadšení. Byla to obrovská zkušenost. I co se týká pojetí, jsou všechny tři filmy celkem unikátní. Jsem rád, že jsem mohl být součástí něčeho tak velkého. Čas běží a mně občas připadá, jako by se to všechno snad nikdy ani nestalo,“ řekl Dornan v rozhovoru pro magazín Vulture.

Nejúspěšnějším filmem byl první díl, který vydělal 571 milionů dolarů. Celkově k 6. dubnu 2018 vydělala trojice filmů téměř 1,32 miliardy dolarů (v průměru téměř 440 milionů dolarů na každý film) a stala se tak jednou z komerčně nejúspěšnějších sérií snímků tohoto žánru vůbec.

Dornan se přesto chce do budoucna podobným hereckým rolím pokud možno vyhnout. „Nejspíš bych už nikdy nepodepsal smlouvu na podobný blockbuster určený širokému publiku. Mnoho diváků si mě díky Odstínům zapamatovalo a chvíli jsem byl za hvězdu, ale je čas sklonit pokorně hlavu a jít dál vstříc hereckým výzvám a kvalitním rolím,“ říká britský herec.

„Chápu, že pro fanoušky Christiana Greye a Anastasie Steelové bylo vzrušující čekat na každý další díl knihy a poté na každý další film. Pro mě a Dakotu to bylo opravdu náročné několikaleté období nejen co se týká natáčení, ale hlavně také propagace filmu po celém světě a naprosté ztráty soukromí. Stálo to však za to. Díky Padesáti odstínům jsem pak dostal role ve filmech Anthropoid, nebo v mém novém filmu, válečném dramatu A Private War,“ dodává vděčně Dornan.