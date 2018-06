Jamie Bell: Jako bývalá dětská hvězda jsem měl být dávno v léčebně

Bell nedávno vtipkoval, že coby dětská hvězda by měl mít za sebou už několik pobytů v léčebně. Narážel na případy některých dětských herců, kteří nezvládli slávu a kvůli drogám či alkoholu se museli léčit. On však všem těmto nástrahám odolal, přestože se proslavil už ve 14 letech.

„Asi bych měl být v léčebně. Na dětské herce číhá hodně úskalí. Když jsem byl malý, vtloukali mi do hlavy, že musím být sám sebou a nejlepší verzí sebe samého,“ řekl Jamie Bell pro magazín Interview.

Herec přiznal, že vlastně ani pořádně neví, proč se ze slávy nezbláznil. „Vždy jsem byl sám sebou. Jsem stále ten stejný Jamie. Myslím, že mi to určitě pomohlo nejen v kariéře, ale i pokud jde o zdravý rozum, zvlášť když člověk začne tak mladý,“ míní.

„Navíc pomáhá, že se nechávám lidmi překvapit. Nejsou například tak šílení, jak očekávám, nebo stojí pevněji nohama na zemi, než bych myslel. Když vidím někoho, kdo by mohl být prevít, nebo se chová hnusně, vždy připomínám, že člověk musí být skromný a pokorný. Je to skvělá vlastnost. Protože mi to připomíná, že i já musím být takový,“ dodal.

Jamie Bell má kromě Billyho Elliota na svém kontě filmy jako King Kong, Jumper, Nymfomanka, Tintinova dobrodružství nebo Fantastická čtyřka.

Byl jednou ženatý. S bývalou manželkou Evan Rachel Woodovou (29) má syna, kterému letos v létě budou čtyři roky. Manželé se rozešli v roce 2014 a herec se nedávno zasnoubil s kolegyní Kate Mara (33).