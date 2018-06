Žít ve stínu Pippy a Kate je náročné, říká James Middleton

Už jako školák byl James Middleton, který trpí dyslexií, srovnáván se šikovnými staršími sestrami, kterým to šlo v učení i sportu.

„Bylo tomu tak vždy, ať už na škole, nebo nyní. Asi se to se mnou potáhne do konce života. Ale já jsem James Middleton. Jsem velmi hrdý na to, že jsem malý brácha Kate a Pippy, ale stejně tak jsou ony hrdé na to, že jsem, kdo jsem,“ řekl James pro Daily Mail.

„Mé sestry byly velmi úspěšné a sebevědomé. Lidé říkali: ‚Ach, ty jsi bratr Pippy! Jsi bratr Kate?‘ A tak mě automaticky dali do nejlepších sportovních týmů a tříd. Ale když jsem začínal, byl jsem trochu nejistý a pak se říkalo: ‚Jsi si jistý, že jsi Middleton?‘,“ postěžoval si.

Na internátní škole bylo pro něj těžké si zvyknout a první rok byl prý nešťastný a nevěřil si. Když se to dozvěděla Pippa, navštívila ho s kamarády.

„Když se na to podívám zpětně, bylo to skvělé, ale tenkrát jsem si říkal, že je to trapné,“ přiznal.

Když jeho nejstarší sestra Kate začala chodit princem Williamem, byl James ještě na škole. Každé ráno kontroloval noviny a případně vytrhl stránky, kde se psalo o Kate. Nechtěl se totiž o tom s nikým bavit. I teď mu prý vadí, když se s ním baví jen kvůli spojení s královskou rodinou.

„Hned poznám, má-li někdo o mě zájem z jiných důvodů. Jediné, co v životě chci, abych byl známý kvůli tomu, co dělám,“ prohlásil.

Majitel společnosti Boomf, která vyrábí cukrovinky, nyní chodí s celebritou Donnou Airovou (37). Přestože jsou spolu už tři roky, na svatbu to zatím nevypadá.

„Uvažujeme o tom, kam se posunout dál. Manželství se nebojím, ale není to pro nás priorita. Jsem s ní šťastný a myslím, že i ona se mnou. Chci děti. To jsem řekl už předtím. Jednou děti mít budu, ale budete si muset počkat,“ dodal.