Barman Gunther ze seriálu Přátelé: Všichni byli opravdu kamarádi

„Nikdo tenkrát nebyl moc známý. Takže si vzpomínám, jak jsem přišel na první natáčecí den. Všichni kolem vtipkovali, a já jsem nevěděl, kdo to je. Ale jejich přátelství bylo opravdové, takže byste řekli, že se znají dlouho. Okamžitě mezi nimi přeskočila jiskra a vypadali jako parta,“ řekl Tyler listu Daily Mail.

Podle Tylera bylo zajímavé sledovat, jak se během natáčení měnily účesy hlavních hrdinů. „Myslím, že Gunther byl jediný, jehož účes se za celých deset let nezměnil,“ prohlásil.

Tyler roli barmana získal hlavně proto, že jako jediný z uchazečů uměl zacházet s přístrojem na cappuccino.

Původně neměl mít v seriálu žádné dialogy, ale v druhé sérii mu dali prostor a nakonec se objevil ve více než 80 epizodách a byl tajně zamilovaný do Rachel. „Je dobré, že nikdy spolu nešli na rande. Myslím, že to by byla katastrofa,“ řekl herec.

Zajímavostí je, že káva se v seriálu nikdy skutečně nepřipravovala, protože stroje nebyly zapojené kvůli přílišnému hluku, který vydávaly. Káva se tak připravovala v zákulisí.

V kavárně, která bude otevřená od 17. září do 18. října, nechybí ani oranžový gauč, na němž Monica, Chandler, Ross, Rachel, Joe a Phoebe obvykle seděli. Výročí seriálu si s Tylerem přišli připomenout také hudebníci z kapely The Rembrandts, jejichž písnička I'll Be There for You byla znělkou seriálu.

Tyler kromě Přátel hrál také v seriálu Scrubs: Doktůrci, ale odbarvený barman Gunther zůstane asi jeho nejslavnější rolí.