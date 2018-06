Herec James Franco na titulce magazínu ukázal zadek

Časopis však má pro jistotu dvě verze titulní stránky. Jednu právě s pozadím herce a pak s jeho celou postavou. Herec má evidentně kontroverzi rád, loni v říjnu na obálce magazínu Candy pózoval coby transsexuál.

V létě na Twitteru zase zveřejnil fotku své ruky v rozkroku. Z poklopce přitom trčelo něco růžového.

"Myslel jsem, že Twitter bude místem, kde budu ukazovat cool fotky a videa, takovou koláž, takový prostor, kde budu moct umísťovat své kraviny, a tak jsem tam vyvěsil kousek svého velkého uměleckého projektu, na němž pracuji. Vím, že umělci to budou vnímat jako umění, ale nějak to začali lidé vnímat ještě jako něco jiného," řekl herec pro magazín Playboy.

"Mám totiž na Twitteru fanoušky nezletilé. Nesledujte mě nebo zpěvačku Lady Gaga, pokud jste nezletilí. Některé společnosti, s nimiž spolupracuji, mi hned začaly vyčítat, že má image je spojena s jejich image a nebyli z toho nadšení," dodal.

Franco se kromě herectví, hudební produkce a výtvarného umění věnuje také studiu tvůrčího psaní a literatury. Točí také dokument o pornu. Když mu bylo devatenáct, s přítelkyní se natočili při sexu.

Moderátoři Anne Hathawayová a James Franco (Oscar 2010)

"Pak jsme se na to dívali a já řekl: 'Jé, tak na to už se nikdy znova nepodíváme.' Ti lidé v pornu jsou skvělí interpreti, oni to jen nedělají, oni to navíc prodávají publiku. Dělají to tak, že to diváky vzrušuje. Moje přítelkyně a já jsme to nevěděli, jen jsme se natočili a vznikly z toho podivné pohyby. Bylo to nudné," řekl herec v show Tuesday night.

O sexu a intimitě mluví Franco otevřeně a bez problémů. Přestože byl zadaný, často byl na cestách a trávil hodně času sám v hotelu.

Festival Sundance 2010 - James Franco

"Takže když jsem sám, hodně masturbuji. Nevím proč. Jsou dny, kdy toho musím tuny napsat, nebo toho musím tuny přečíst, ale pak si řeknu, dobře, budu celý den ležet na gauči nebo v posteli a dělat si to. Pak se ukájím čtyřikrát i pětkrát denně," prohlásil herec.

Franco pět let chodil s herečkou Marlou Sokoloffovou, se kterou se seznámil v roce 2000. Od roku 2006 chodil s herečkou Ahnou O'Reilly, letos v srpnu se však pár rozešel. Problémem prý byl hercův zájem o učení, který se stavil mezi ně.