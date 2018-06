Další hollywoodský chlípník je James Franco, tvrdí jeho údajné oběti

James Franco kvůli obviněním nedorazil na udílení cen kritiků v Santa Monice, kde získal cenu pro nejlepšího herce za titul The Disaster Artist. Pár dní předtím převzal ocenění na Zlatých glóbech v Beverly Hills, kde podpořil kampaň Time’s Up proti sexuálnímu obtěžování ve filmovém průmyslu a v dalších profesích. To na sociálních sítích odsoudily některé jeho údajné oběti s tím, že sám byl sexuální predátor. Později své příspěvky smazaly.

Podle listu Los Angeles Times si dvě bývalé adeptky herectví stěžovaly na negativní zkušenost během natáčení nezávislého filmu The Long Home. Sarah Tither-Kaplanová tvrdí, že Franco při simulaci sexu nechal odstranit plastovou ochranu, která kryla její intimní místa. Navíc se video z hodiny herectví, na němž je nahoře bez, objevilo na internetu, z čehož viní herce.

Violet Paleyová zase prohlásila, že ji Franco donutil v autě k orálnímu sexu.

Ozvala se i herečka Alley Sheedyová, s níž Franco spolupracoval v roce 2014 v New Yorku. On jako režisér, ona v roli herečky. „Nikdy se mě už neptejte na to, proč jsem odešla z filmové a televizní branže,“ napsala Sheedyová v reakci na herce jako podporovatele Time’s Up.

Další studentky nyní už zavřené herecké školy Studio 4, kterou provozoval Franco, si stěžovaly, že se herec rozčiloval, když se dívky při natáčení striptýzové scény odmítaly svléct.

Hercův mluvčí nařčení odmítl, stejně jako to udělal po prvních obviněních Franco v talk show Stephena Colberta. „Nemám ponětí, co jsem provedl Ally Sheedyové. Režíroval jsem ji ve hře na Broadwayi, nezažil jsem s ní nic jiného než úžasné chvíle. Naprosto si jí vážím. Nemám ponětí, proč je tak naštvaná. Nakonec svůj příspěvek na Twitteru smazala, tak nevím. K těm ostatním - jsem ve svém životě hrdý na to, že přijímám zodpovědnost za věci, které jsem vykonal. Je to nezbytné, abych byl mentálně v pořádku. Dělám to vždy, když vím, že je něco špatně nebo se musí změnit,“ uvedl Franco ve své obhajobě s tím, že pokud provedl něco nevhodného a dotyční mu to dokážou, rád se omluví.

Producent, který provozoval Studio 4, uvedl, že škola „byla vždy profesionálně provozována“. Také zástupkyně francouzské produkce, která se podílela na filmu The Long Home, prohlásila, že popis scén orgií, jak ho uvedly herečky, není přesný. Navíc si žádná z dívek nestěžovala, ani když se jich vysloveně ptala, jestli se cítí v pohodě a nemají s natáčením nějaké problémy.