K herectví mě dohnala žárlivost, přiznal James Franco

James Franco začal hrát divadlo až v posledním ročníku na střední škole. V dramatickém kurzu byla dívka, která měla hrát s jedním klukem, který celou tu jednoaktovku napsal a režíroval.

„Bylo to romantické a měli se tam i líbat. Začal jsem opravdu velmi žárlit a přemlouval ji, ať v tom nehraje. Ale ona to stejně udělala, což bylo správné. Ale došlo mi, že jsem žárlil zřejmě více na to, že on to celé vytvořil, napsal, režíroval, hrál v tom. Říkal jsem si, že to jsou vše věci, které jsem chtěl dělat já. A tak jako pomstu jsem se rozhodl, že si zapíšu předmět herectví,“ přiznal.

V oboru se mu dodnes velmi daří a je považován za jednoho z velkých multitalentů Hollywoodu. Přitom ani původně nestudoval herectví na univerzitě v Los Angeles.

„V tom roce jsem měl dvě hlavní role. Takže jsem se nepřihlásil na hereckou školu, protože jsem to prošvihl, a tak jsem nechodil na herectví na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. Ale žil jsem v Los Angeles a bydlel se mnou týpek, co vystupoval v pořadu Cybill se Cybill Shepherdovou. Prostě všude kolem mě to bylo. Tak si říkám, no, musím se do toho pořadu dostat,“ řekl James Franco v interview pro magazín W.

„Tak jsem odešel ze školy. Rodiče by mě už stejně nepodporovali, tak jsem asi dva nebo tři měsíce pracoval v McDonald’s. Pak jsem dostal reklamu pro Pizza Hut a nedlouho poté jsem točil Freaks and Geeks. Tak to vyšlo,“ dodal.