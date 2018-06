James Franco: Alkohol, drogy a jiné závislosti mě přivedly do deprese

V rozhovoru pro magazín OUT prozradil, že se s drogami poprvé setkal už jako náctiletý, kdy přičichl k filmu. Tehdy se dostal lehce na bujaré večírky, kde se alkoholem a drogami nešetřilo, a on jako nováček chtěl všechno vyzkoušet, aby zapadl do party umělců.

Přesto říká, že právě herectví ho zachránilo před zkázou, protože měl najednou jeho život nějaký smysl a na něco se musel zaměřovat. Nejtěžší chvíle prožíval, když neměl zrovna roztočený žádný film a užírala ho nuda.

„Jsem člověk, který lehce propadne závislosti. Nemám příliš silnou vůli a těžko něčemu odporuji. Když jsem byl v pubertě, byl jsem závislý na ledasčem. Začal jsem hrát už v sedmnácti letech a do plnoletosti mi zbývalo ještě pár let. To ale ničemu nevadilo, dostal jsem se v této branži ke všemu, k čemu jsem chtěl,“ sdělil.

„Zhruba deset let poté přišly deprese. Byl jsem sice na vrcholu své herecké kariéry a dařilo se mi všechno, co jsem udělal, ale přesto jsem se cítil neskutečně osamělý a měl jsem pocit, že jsem nějakým způsobem izolovaný od zbytku světa. Byl jsem v těžké depresi,“ pokračoval s tím, že občas byl tak na dně, že pomýšlel nad tím, jak by skončil se životem.

Díky přátelům a rodině se ovšem nevzdal a snažil se s démony bojovat. „Herectví mě vlastně dost zachraňovalo, protože jsem byl neustále mezi lidmi, kde byla legrace a málo času na to, abych přemýšlel nad tím, jak zle mi ve skutečnosti je. Takže s hraním prostě nikdy nepřestanu,“ dodal.

James Franco si zahrál například ve snímcích Proč právě on?, Lovelace: Pravdivá zpověď královny porna, Mocný vládce Oz, Zrození planety opic, Spider - Man nebo Nepolíbená.