Revoluce 007: James Bond může být černoch, šanci má herec Idris Elba

S revoluční novinkou se pochlubila herečka Naomi Harrisová, která v novince Skyfall hraje jednu z Bondových společnic.

Producentka a majitelka práv na natáčení bondovek Barbara Broccoliová podle ní vyjednávala s hercem Idrisem Elbou, který je jedním z horkých náhradníků Daniela Craiga.

"Nikdy jsem nevěděla, že se tady o něčem takovém mluvilo, pak jsem ale točila s Idrisem a on mi prozradil, že jednal s Barbarou Broccoliovou a že to opravdu vypadá, že je tu velmi nadějná možnost, že James Bond bude černý. Já bych Idrise rozhodně zvolila, právě jsem s ním dotočila film a je to úžasný chlap," uvedla Harrisová.

Pokud by tvůrci bondovek skutečně přistoupili k zásadním změnám v obsazení, nebylo by to dřív než za několik let.

Daniel Craig totiž po skončení natáčení pokračování Skyfall podepsal smlouvu na další dva díly. Elba by si tak na svou životní roli museli chvíli počkat.