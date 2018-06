James Bond musí být krásný a urostlý

Herec Roger Moore jako James Bond - agent 007. Stane se Ewan McGregor nástupcem Pierce Brosnana?

Podle představitele slavného agenta 007 z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let je McGregor do budoucna jediným možným kandidátem. "Nedokážu si ani představit, že by se produkce rozhodla pro někoho jiného. Brosnanovi již prakticky posledním Bondem zavřeli dveře před nosem, a tak je potřeba co nejrychleji začít přemýšlet nad jeho nástupcem. Rozhodně Ewana doporučím," prohlásil Moore v americkém tisku.Producentka posledních čtyř bondovek Barbara Broccoliová ovšem o osudu Brosnana ani McGregora nehodlá nijak spekulovat. "Vše, co se týká dalšího filmu o agentu 007, je ve fázi příprav a jednání. Nyní se všichni naplno věnujeme tvorbě a dokončování Bonda 20, jehož hlavním hrdinou je prozatím pan Brosnan. Jak to bude napříště, to se zřejmě budeme muset nechat všichni překvapit," odsekla novinářům.Ewan McGregor podle producentky není mezi kandidáty na Jamese Bonda horkým favoritem. "Pan Moore se své role v minulosti zhostil opravdu výborně. Nyní máme ale jinou dobu a diváci si žádají jiné hrdiny, než tomu bylo před lety. Proto by měl raději výběr nechat na nás," dodala Broccoliová nakvašeně.