James Bond hostil učitele svého syna

Pierce Brosnan jako střílející James Bond.

Nechybělo také mnoho lahví prvotřídního vína a samozřejmostí byl i oběd o čtyřech chodech. Navíc svou osobní účastí jim dovolil sdílet pocity slávy, které se jen tak někomu nepoštěstí zažít.Nutno dodat, že nejde o kantory jen tak obyčejné. Pracují totiž na výběrové škole, kde roční školné na jednoho studenta přijde na tři čtvrtě miliónu korun."Byl to ve všech detailech naprosto fantastický večer," řekl nadšeně jeden z pozvaných lektorů.Brosnan starší se ovšem rozhodl potěšit i všechny synovy spolužáky. I pro ně uspořádal ucházející party, kterou by však přítomní nazvali spíše "pařbou". "Bylo to krásné gesto a je to výzva pro celou školu. Jen se teď všichni ostatní rodiče zřejmě cítí trochu v nevýhodě. Nemůžeme si totiž podobná okázalá a velmi drahá gesta dovolit," komentovala to s dojetím maminka jednoho Brosnanova hosta.V rodině Brosnanů rozhodně jablko daleko od stromu nepadlo. Mladý Sean studuje divadlo, herectví a média, a je si stoprocentně jist, že jednou bude mnohem lepší herec než tatínek."Určitě budu u žen populárnější," usmívá se syn legendárního agenta 007.