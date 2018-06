Zpěvák James Blunt: Zabránil jsem vypuknutí třetí světové války

Blunt coby velitel britské jednotky odmítl rozkaz amerického generála k útoku na ruské vojáky v Kosovu. Zpěvák prý byl ochoten riskovat i vojenský soud a jeho rozhodnutí schvaloval také jeho britský velitel, generál Mike Jackson.

"Moji vojáci nebudou odpovědní za vypuknutí třetí světové války," citoval velitele Blunt během rozhovoru pro stanici BBC Radio 5 live.

V roce 1999 došlo na letišti v Prištině k incidentu mezi jednotkami NATO a Ruska. Blunt měl obsadit přistávací plochu, ale Rusové tam byli dřív.

"Dostal jsem přímý rozkaz přemoct kolem 200 Rusů, kteří tam byli. Byl jsem velící důstojník se svým oddílem mužů. Hned za mnou byli výsadkáři, takže byli samozřejmě vycvičení na boj," vzpomínal Blunt.

Americký generál Wesley Clark prý Bluntovi přikázal Rusy zničit. Ten to ale odmítl, stejně jako jeho britský generál, podle něhož by to vedlo k vypuknutí třetí světové války.

Spor se podařilo nakonec ukončit mírovou cestou. Podle Blunta Rusové po několika dnech přišli za nimi a požádali o společné sdílení letiště, protože jim došlo jídlo a pití.

Blunt opustil armádu v roce 2002 a začal se věnovat hudbě. Proslavil se písní You're Beautiful.