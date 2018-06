James Blunt naštval fanoušky, v Osvětimi si dělal legraci z hotelu

Hudebník se dostal pod palbu kritiky poté, co na sociální síti pověsil fotku, na níž stojí v Osvětimi pod rozestavěnou betonovou budovou. Titulek říká: "Uf, toto je můj hotel v Polsku."

James Blunt

To polské fanoušky rozladilo a příspěvek okamžitě kriticky okomentovalo více než pět tisíc lidí. "Mizerný umělec si zaslouží mizerný hotel," napsal rozzlobený Adam V.

"Doufám, že už nikdy nepřijedeš do Polska. Nejsi tu už vítán," vyjádřila se Agnieszka Ś.

Další Polák sarkasticky napsal: "Tak to si měl šťastný den. V Polsku obvykle nemáme okna, tady je to luxus. Pokoje s okny jsou jen pro takové celebrity jako si ty. Krom toho, ty rostliny za tebou také nejsou skutečné. Je to něco jako červený koberec, ale v polské verzi."

Ne všichni však byli tak negativní a někteří Poláci se Blunta zastávají. Třeba Michał K. upozorňuje na to, jak jsou Poláci antisemitističtí a rasističtí a ve vtipech sami urážejí ostatní. "Ano, jistě, tento vtip je příšerný, ale vtipy o černoších a židech (v Polsku běžné) jsou pro vás humorné. Jste pokrytci!"

James Blunt

James Blunt, který v Osvětimi zpíval na koncertě v rámci Life Festival, si přitom ve skutečnosti vyžádal luxusní pětihvězdičkový hotel a pořadatelům hudební akce poslal seznam dalších podmínek.