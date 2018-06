James Blunt musí na operaci, hrozí mu ochrnutí

"Nevím, co mě to napadlo, vrhnout se mezi ten běsnící dav. Mohli mi urvat klidně celou ruku," svěřil se Blunt britskému deníku The Sun s tím, že nyní je úrazem zcela vyřazen ze hry na piano. To ho jako nadšeného klavíristu dohání k nepříčetnosti a zoufalství zároveň.

"Můžu hrát ještě na kytaru, tu zbylými prsty zvládnu," připouští. "Nicméně na operaci budu muset hned po skončení turné, které pokračuje v Austrálii, Novém Zélandu a Japonsku."

UKÁZKA: James Blunt - Goodbye My Lover

Zpěvák má z náročné rekonstrukce malíčku strach. "Doktoři mi vysvětlili, že bych mohl klidně ochrnout. To by pro mě jako pro muzikanta byla absolutní katastrofa, protože potřebuji, aby mi všechny prsty fungovaly na sto procent," vysvětlil s tím, že operace bude probíhat ve dvou fázích. V té první mu prst znovu nadvakrát zlomí a v té druhé mu ho budou rovnat a fixovat.