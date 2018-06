Jaký oděv do práce? Často podle předpisů

Například v kodexu pracovníků investiční společnosti Patria Finance, která je striktními podmínkami oblékání vyhlášená, jsou pro pánský šatník stanoveny požadavky do detailů typu: "tmavý jednobarevný a jednořadý oblek, světlá (obvykle bílá) košile s dlouhými rukávy, kalhoty opatřené opaskem, (decentní) hedvábná vázanka, tmavé boty a tmavé ponožky".

"Není povolena vestička pod sako nebo spona ve vázance," uvádí výkonný ředitel Patria Finance Vladimír Kreidl. Na dodržování těchto pravidel se v Patrii velmi dbá. I v letních vedrech, kdy jiné firmy vydávaly výjimku a povolovaly nechat doma kravatu, kolovaly firmou oběžníky, ve kterých vedení nabádalo zaměstnance k dodržování kodexu a pány k nošení sak.

Přísná pravidla ovšem neplatí pouze pro svět velkých peněz jen tak nesmí chodit do práce ani personál ve velkých obchodních řetězcích. "Kromě výhrad k jakémukoli extravagantnímu oblečení zavedli britští šéfové také příkazy typu nenosit volně rozpuštěné vlasy, na každém uchu mít maximálně jednu náušnici či nejvýš jeden prstýnek na ruce," prozradila jedna z prodavaček plzeňského hypermarketu Tesco.

Tradice v některých firmách je tak silná, že z tuhých předpisů se zaměstnanci nevyvléknou ani při výjezdech na školení mimo firmu, kam oko klienta nedohlédne.

"Muži by měli mít na sobě košili, do které se váže kravata. Vyžadujeme košile s krátkým či dlouhým rukávem, kravata je dobrovolná.

Trička nejsou povolena. Atletické boty, sandály či trekingové boty také nejsou povoleny," uváděla ve svých instrukcích před školením společnost Arthur Andersen z velké auditorské pětky. Pro váhavé povahy připsala varování: "Když si nejste jisti, zda to, co si chcete obléci, je vhodné, pak to pravděpodobně vhodné není." Přísná pravidla platí i pro dámy.

"Oblečení je velmi konzervativní, ženy by měly nosit kostýmy a sukně nejvýš lehce nad kolena. Ale nikdo nepřeměřuje, zda dva nebo pět centimetrů. Je to spíš o firemní kultuře, kterou zaměstnanci po pár týdnech sami vycítí," dodává Alice Stránská, manažerka personálního oddělení společnosti Andersen Consulting.

Hlasy módních expertů i postupy některých firem však ukazují, že v mnoha prestižních zaměstnáních už tradice není tak upjatá jako dřív.

"Pravidla se vyvíjejí, posouvají se hranice, módní trendy ve světě byznysu už nejsou tak přísné," říká módní návrhář Petr Telínek, který se podílel na zpracování módních kodexů pro některé české bankovní domy. "Takový kodex jsme rozeslali letos v létě. Ale nejedná se o žádný příkaz, spíš o návod a soubor rad od odborníků, ke kterým by se zaměstnanci sami nemuseli dostat," uvedla mluvčí Komerční banky Marie Růžičková.

Nejčastějším projevem nových volnějších časů je takzvaný volný pátek, kdy firmy dovolují před odjezdem na víkend ulevit si od kravaty či od kostýmu a přijít do práce v džínách či ve svetru. "Od září se pátek stává dnem, kdy je možné nosit neformální oblečení.

Smyslem je, abychom byli blíž klientům," vysvětluje mluvčí České spořitelny Klára Gajdušková.