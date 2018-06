Jaký je jídelníček Madonny? Bez mléka a cukru

„Kontaktovali mě lidé, kteří mají Madonnin pobyt v Praze na starosti. Řekli nám, jaké má zpěvačka požadavky, a podle toho jsme udělali několik návrhů,“ popsal makrobiotický kuchař Jan Buřič.

Z návrhů si zpěvačka vybrala konkrétní zákusky. „Každý preferuje něco jiného a má jiné požadavky. Je to totiž individuální strava. Madonna konkrétně nechtěla téměř žádnou mouku, mléko a ovoce. To jí jen málokdy,“ dodal s tím, že zpěvačka nechtěla hlavně žádný cukr.

„Není jen tak lehké udělat sladké zákusky bez cukru. Nicméně ho lze nahradit různými druhy přírodních sladů či sirupů.“ Zákusky už včera předal její osobní kuchařce. „Zatím nemám žádné zprávy, jak jí chutnaly. Ale snad bylo všechno v pořádku,“ doufá kuchař.

„Mám radost, že jí chutná to, co mně“

Příprava pokrmu pro „královnu popu“ nebyla podle něj nijak extra náročná. „Dělal jsem je s kolegou Filipem Smiggelsem, který mi poskytl zázemí na přípravu. Rozdělili jsme si proto práci. Zabralo nám to sice víc času, ale to jen proto, že nešlo o standardní jídlo. Tím, že chtěla speciální věci, to bylo jen trošku komplikovanější,“ říká Jan Buřič.

Madonna se navíc nemusí bát, že by nedostala nejlepší suroviny. „Vše, co jsme potřebovali k přípravě, jsou suroviny v biokvalitě,“ upřesnil.

Ze zprávy o tom, že bude vařit pro nejlepší zpěvačku světa, byl překvapený, ale moc ho to potěšilo. „Byla to pro mě příjemná zkušenost. Ale nervózní z přípravy jsem nebyl, vše probíhalo v pohodě. Hotové jsme měli zákusky za jeden den,“ dodává Jan Buřič, kterému se také líbilo, že pro slavnou hvězdu mohl vařit to, co má sám rád.

Co nejí Madonna

* Cukr

* Mléčné produkty

* Mouku z ječmene (téměř žádnou mouku)

* Ovoce (jablko jen jednou za čas)